Süper Lig'de küme düşen ve ligde kalan takımlar belli oluyor! (CANLI)
Süper Lig'in 34. yani son haftasında kümede kalan ve düşenler belli oluyor. Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor ligde kalmak için kıyasıya mücadele ediyor. Bu dört Süper Lig takımından iki tanesi kesin olarak küme düşecek, diğer ikisi ise ligde kalacak.
Süper Lig'in 34. yani son haftasında düşme hattında heyecan doruğa çıktı. Ankaragücü lige veda ederken 36 puana ulaşan Gençlerbirliği ile Konyaspor kesin olarak ligde kaldı.
Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor ligde kalmak için kıyasıya mücadele ediyor. Denizlispor 35 puan ve averajla 14.sırada yer alırken Çaykur Rizespor 35 puan ve averajla 15.sırada, Yeni Malatyaspor 32 puan ve averajla 16.sırada, Yeni Malatyaspor ise 32 puan ve averajla 17.sırada yer alıyor.
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İŞTE KÜME DÜŞEN İKİ TAKIMIN BELLİ OLACAĞI 4 MAÇ:
DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ
İLK 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Scarione, Michalak, Saba, Orgill
KONYASPOR - ALANYASPOR
İLK 11'LER
Alanyaspor: Cenk, Baiano, Lokman, Welinton, Kaan, Musa, Salih, Onur, Emircan, Mustafa, Cisse
Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Hadziahmetovic, Shengelia, Thuram, Miya, Daci, Bajic
GÖZTEPE - SİVASSPOR
İLK 11'LER
Göztepe: Göktuğ, Murat, Borges, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış, Aaron, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Kone
YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK
İLK 11'LER
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan, Youssouf, Ahmed, Fofana, Umut, Kjartansson
Gaziantep FK: Haydar, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet