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25.07.2020 - 20:10 |

Süper Lig'de küme düşen ve ligde kalan takımlar belli oluyor! (CANLI)

Süper Lig'in 34. yani son haftasında kümede kalan ve düşenler belli oluyor. Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor ligde kalmak için  kıyasıya mücadele ediyor. Bu dört Süper Lig takımından iki tanesi kesin olarak küme düşecek, diğer ikisi ise ligde kalacak.

Süper Lig'de küme düşen ve ligde kalan takımlar belli oluyor! (CANLI)
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Süper Lig'in 34. yani son haftasında düşme hattında heyecan doruğa çıktı. Ankaragücü lige veda ederken 36 puana ulaşan Gençlerbirliği ile Konyaspor kesin olarak ligde kaldı.

Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor ligde kalmak için  kıyasıya mücadele ediyor. Denizlispor 35 puan ve averajla 14.sırada yer alırken Çaykur Rizespor 35 puan ve averajla 15.sırada, Yeni Malatyaspor 32 puan ve averajla 16.sırada, Yeni Malatyaspor ise 32 puan ve averajla 17.sırada yer alıyor.

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İŞTE KÜME DÜŞEN İKİ TAKIMIN BELLİ OLACAĞI 4 MAÇ:

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ

İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Scarione, Michalak, Saba, Orgill

Süper Ligde küme düşen ve ligde kalan takımlar belli oluyor (CANLI)

 

KONYASPOR - ALANYASPOR

İLK 11'LER

Alanyaspor: Cenk, Baiano, Lokman, Welinton, Kaan, Musa, Salih, Onur, Emircan, Mustafa, Cisse

Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Hadziahmetovic, Shengelia, Thuram, Miya, Daci, Bajic


Süper Ligde küme düşen ve ligde kalan takımlar belli oluyor (CANLI)

 

GÖZTEPE - SİVASSPOR

İLK 11'LER

Göztepe: Göktuğ, Murat, Borges, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış, Aaron, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Kone


Süper Ligde küme düşen ve ligde kalan takımlar belli oluyor (CANLI)

 

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK

İLK 11'LER

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan, Youssouf, Ahmed, Fofana, Umut, Kjartansson

Gaziantep FK: Haydar, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet


Süper Ligde küme düşen ve ligde kalan takımlar belli oluyor (CANLI)

 

 

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