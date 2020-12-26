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26.12.2020 - 13:04 | | Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) -

Süper Lig'de penaltı kazanamayan tek takım Antalyaspor

Süper Lig'de 14 hafta sonunda 21 takım içerisinde penaltı kazanamayan tek takım Fraport TAV Antalyaspor oldu. 14 haftada 65 penaltı kararının alındığı ligde Galatasaray ve Fenerbahçe, en çok penaltı kazanan takımlar sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Süper Lig'de penaltı kazanamayan tek takım Antalyaspor
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Süper Lig'de 14 hafta sonunda 21 takım içerisinde penaltı kazanamayan tek takım Fraport TAV Antalyaspor oldu. 14 haftada 65 penaltı kararının alındığı ligde Galatasaray ve Fenerbahçe, en çok penaltı kazanan takımlar sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Süper Lig'de 14 hafta sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 15'inci sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, ilginç bir istatistiğe sahip oldu. Kırmızı beyazlı Akdeniz takımı, ligde oynanan 14 haftada 21 takım içerisinde penaltı kazanamayan tek takım konumunda bulunuyor.

14 HAFTADA 65 PENALTI

Ligde 14 hafta sonunda toplam 65 penaltı kararı verildi. En çok penaltı ise Galatarasaray ve Fenerbahçe lehine verildi. 14 haftada, Galatasaray ve Fenerbahçe 6'şar, Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve BTC Türk Yeni Malatyaspor 5'er, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ve Aytemiz Alanyaspor 3'er, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, HES Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe 2'şer ve Göztepe, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor'a ise 1'er kez penaltı düdüğü çalındı.

Ligde en çok penaltı alan Galatasaray 6 penaltının tamamını gole çevirirken, sarı lacivertli takım ise 5 kez fileleri havalandırma başarısı elde etti.

PENALTI 'VAR'DAN DÖNDÜ

Fraport TAV Antalyaspor'a bu sene çalınan ilk penaltı kararı ligin 12'nci haftasında deplasmanda oynadığı Demir Grup Sivasspor maçı olmuştu. Ancak penaltı kararı VAR'dan gelen uyarıyla iptal edildi. Kırmızı beyazlılar bu mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı.

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Süper Ligde penaltı kazanamayan tek takım Antalyaspor

 

 

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