08.06.2020 - 14:22 |
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu
Süper Lig yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlayacak! 12 Haziran Cuma günü 27. haftada perde açılacak. Süper Lig'de şampiyonluk oranları ve bu hafta oynanacak önemli karşılaşmaların oranları da belli oldu.
Süper Lig yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlayacak! 12 Haziran Cuma günü 27. haftada perde açılacak. Süper Lig'de şampiyonluk oranları ve bu hafta oynanacak önemli karşılaşmaların oranları da belli oldu.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları
2.65 Trabzonspor
3.00 Galatasaray
3.00 Başakşehir
12.00 Sivasspor
35.00 Beşiktaş
150.00 Fenerbahçe
200.00 Alanyaspor
Bu hafta oynanacak önemli karşılaşmalardaki oranlar şu şekilde;
1.22, 4.50 6.75 F.Bahçe - Kayseri
2.90 3.10 1.90 Göztepe-Trabzon
1.70 3.15 3.35 Başakşehir-Alanya
1.35 3.75 5.20 Beşiktaş - Antalya
3.90 3.30 1.55 Rize - G.Saray