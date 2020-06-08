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08.06.2020 - 14:22 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Lig yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlayacak! 12 Haziran Cuma günü 27. haftada perde açılacak. Süper Lig'de şampiyonluk oranları ve bu hafta oynanacak önemli karşılaşmaların oranları da belli oldu.

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Süper Lig yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlayacak! 12 Haziran Cuma günü 27. haftada perde açılacak. Süper Lig'de şampiyonluk oranları ve bu hafta oynanacak önemli karşılaşmaların oranları da belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları

2.65 Trabzonspor

3.00 Galatasaray

3.00 Başakşehir

12.00 Sivasspor

35.00 Beşiktaş

150.00 Fenerbahçe

200.00 Alanyaspor

Bu hafta oynanacak önemli karşılaşmalardaki oranlar şu şekilde;

1.22, 4.50 6.75 F.Bahçe - Kayseri

2.90 3.10 1.90 Göztepe-Trabzon

1.70 3.15 3.35 Başakşehir-Alanya

1.35 3.75 5.20 Beşiktaş - Antalya

3.90 3.30 1.55 Rize - G.Saray

Süper Ligde şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Ligde şampiyonluk oranları belli oldu


 
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