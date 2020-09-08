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08.09.2020 - 10:34 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayacak ve iddaa'da şampiyonluk oranları belli oldu. Transfer sezonunda birçok yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, açıklanan iddaa oranlarında da favori konumda.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu
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Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlıyor, ilk hafta maçlarının iddaa oranlarıyla birlikte "şampiyonluk" bahisleri de açıldı!

FAVORİ FENERBAHÇE!

Yaz transferi dönemi henüz bitmedi ama kadroda ciddi revizyon yaparak 11 ismi takıma kazandıran Fenerbahçe, iddaa oranları bakımından şampiyonluğun en önemli favorisi olarak gösterildi. Sarı-lacivertli ekibe iddaa'nın açtığı şampiyonluk oranı 3,25!

SON ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR'E 5,50 ORAN!

Süper Lig'de bir ilki gerçekleştirip geçtiğimiz sezon şampiyon olan Başakşehir'e yeni sezonda verilen şampiyonluk oranı 5,50 olarak açıklandı. Fenerbahçe'den sonra ikinci favori ise 3,60'lık oranıyla Galatasaray oldu! Geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un 2020-21 sezonunda şampiyon olmasına 4,25 verilirken, Sergen Yalçın önderliğindeki Beşiktaş'ın oranı 5,00 olarak belirlendi.

İşte tüm takımların şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe - 3,25
Galatasaray - 3,60
Trabzonspor - 4,25
Beşiktaş - 5,00
Başakşehir - 5,50
Sivasspor - 50,00
Alanyaspor - 100,00
Antalyaspor - 300,00

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Süper Ligde şampiyonluk oranları belli oldu

 

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