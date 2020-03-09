Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
09.03.2020 - 13:23 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları değişmezken haftayı galibiyetle kapatan Başakşehir'in oranı 3.75'ten 3.00'e düştü...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları değişmezken haftayı galibiyetle kapatan Başakşehir'in oranı 3.75'ten 3.00'e düştü...

Süper Lig Şampiyonluk oranları...

3,00 Trabzonspor
3,00 Galatasaray
3,00 Başakşehir
10,00 Sivasspor
18,00 Beşiktaş
35,00 Fenerbahçe
200,00 Alanyaspor

Geçen haftanın şampiyonluk oranları...

Trabzonspor: 3.00
Galatasaray: 3.00
Başakşehir: 3.75
Sivasspor: 7.50
Fenerbahçe: 18.00
Beşiktaş: 18.00

Robinho'nun oğlu ile renkli görüntüler!

Süper Ligde şampiyonluk oranları değişti

Cem Dizdar: 'Feghouli'yi üç senedir kovdurmaya çalışıyorlar ama...'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dortmund'da sağ tarafın 'Hakimi'

Dortmund'da sağ tarafın 'Hakimi'

Falcao coştu bir kere! 7 maçta 8 gol...

Falcao coştu bir kere! 7 maçta 8 gol...

Bandırmaspor TFF 1. Lig'e yürüyor

Bandırmaspor TFF 1. Lig'e yürüyor

Fenerbahçe'nin tribün liderinin vurulma anı kamerada

Fenerbahçe'nin tribün liderinin vurulma anı kamerada

Sıradaki Haber