09.03.2020 - 13:23 |
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları değişmezken haftayı galibiyetle kapatan Başakşehir'in oranı 3.75'ten 3.00'e düştü...
Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları değişmezken haftayı galibiyetle kapatan Başakşehir'in oranı 3.75'ten 3.00'e düştü...
Süper Lig Şampiyonluk oranları...
3,00 Trabzonspor
3,00 Galatasaray
3,00 Başakşehir
10,00 Sivasspor
18,00 Beşiktaş
35,00 Fenerbahçe
200,00 Alanyaspor
Geçen haftanın şampiyonluk oranları...
Trabzonspor: 3.00
Galatasaray: 3.00
Başakşehir: 3.75
Sivasspor: 7.50
Fenerbahçe: 18.00
Beşiktaş: 18.00
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