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17.02.2020 - 15:11 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 22. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı lider kapatan Trabzonspor'un oranı biraz daha düşerken üst üste 6. galibiyetini alan ve üçüncü sraya çıkan Galatasaray ikinci favori takım oldu. Haftayı yenilgi ile tamamlayan Sivasspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları ise oldukça yükseldi.

İşte Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları;

Trabzonspor: 2.75

Galatasaray: 4.00

Fenerbahçe: 4.50

Başakşehir 5.00

Sivasspor 8.00

Beşiktaş: 20.00

Geçen haftanın oranları şu şekildeydi;

Trabzonspor: 3.25

Fenerbahçe: 3.50

Galatasaray: 5.00

Sivasspor 6.50

Başakşehir 7.00

Beşiktaş: 12.00

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi

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