Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Trabzonspor sahasında Ç.Rizespor'u 5-2, Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 ve Galatasaray sahasında Gençlerbirliği karşısıjnda 3-0 kazandı ve zirve iddiasını sürdürdü. Deplasmanda kazanan Sivasspor ile birlikte dört takım diğer ekiplerden biraz olsun koptu. İddaa risk yönetimi, şampiyonluk yolunda en düşük oranları Galatasaray ve Trabzonspor için açtı. İşte oranlar..

Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları (YENİ);

▪️ Trabzonspor: 3.00

▪️ Galatasaray: 3.00

▪️ Başakşehir 3.75

▪️ Sivasspor 7.50

▪️ Beşiktaş: 18.00

▪️ Fenerbahçe: 18.00

Geçen haftaki oranları...

▪️ Trabzonspor: 3.00

▪️ Galatasaray: 3.25

▪️ Başakşehir 3.75

▪️ Sivasspor 7.50

▪️ Fenerbahçe: 10.00

▪️ Beşiktaş: 25.00