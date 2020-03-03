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03.03.2020 - 15:50 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Rakiplerini mağlup eden Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'ın oranları düştü. Galatasaray ve Trabzonspor favori takımlar..

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Trabzonspor sahasında Ç.Rizespor'u 5-2, Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 ve Galatasaray sahasında Gençlerbirliği karşısıjnda 3-0 kazandı ve zirve iddiasını sürdürdü. Deplasmanda kazanan Sivasspor ile birlikte dört takım diğer ekiplerden biraz olsun koptu. İddaa risk yönetimi, şampiyonluk yolunda en düşük oranları Galatasaray ve Trabzonspor için açtı. İşte oranlar..

Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları (YENİ);

▪️ Trabzonspor: 3.00
▪️ Galatasaray: 3.00
▪️ Başakşehir 3.75
▪️ Sivasspor 7.50
▪️ Beşiktaş: 18.00
▪️ Fenerbahçe: 18.00

Geçen haftaki oranları...
▪️ Trabzonspor: 3.00
▪️ Galatasaray: 3.25
▪️ Başakşehir 3.75
▪️ Sivasspor 7.50
▪️ Fenerbahçe: 10.00
▪️ Beşiktaş: 25.00

 

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi

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