06.07.2020 - 11:36 |
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 30. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de 30. haftanın ardından Medipol Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonluk yarışında yalnız kaldı. İstanbul ekibi 1.40 oranla favori, takipçisi bordo-mavili takım ise 2.45 plase.
Zirveden kopan Galatasaray'a ise 1500 oran verildi.
İşte güncellenen şampiyonluk oranları:
Başakşehir 1.40
Trabzonspor 2.45
Sivasspor 1000.00
Galatasaray 1500.00
Beşiktaş 1500.00
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