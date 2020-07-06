Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 30. haftanın ardından Medipol Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonluk yarışında yalnız kaldı. İstanbul ekibi 1.40 oranla favori, takipçisi bordo-mavili takım ise 2.45 plase.

Zirveden kopan Galatasaray'a ise 1500 oran verildi.

İşte güncellenen şampiyonluk oranları:

Başakşehir 1.40

Trabzonspor 2.45

Sivasspor 1000.00

Galatasaray 1500.00

Beşiktaş 1500.00

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