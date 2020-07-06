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06.07.2020 - 11:36 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 30. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Süper Lig'de 30. haftanın ardından Medipol Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonluk yarışında yalnız kaldı. İstanbul ekibi 1.40 oranla favori, takipçisi bordo-mavili takım ise 2.45 plase. 

Zirveden kopan Galatasaray'a ise 1500 oran verildi. 

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi

İşte güncellenen şampiyonluk oranları:

Başakşehir 1.40
Trabzonspor 2.45
Sivasspor 1000.00
Galatasaray 1500.00
Beşiktaş 1500.00

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