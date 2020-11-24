24.11.2020 - 14:53 |
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi
UEFA Uluslar Ligi nedeniyle verilen milli ara sonrasında Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Bu hafta 9. hafta sonlanırken Süper Lig şampiyonluk oranları da yeniden güncellendi.
Fenerbahçe 'ye 1.80, Galatasaray 'a 3.25, Beşiktaş 'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.
İşte Süper Lig şampiyonluk oranları
1.80- Fenerbahçe
3.25- Galatasaray
7.50- Beşiktaş
11.00- Alanyaspor
12.00- Başakşehir
30.00- Trabzonspor
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
1.90 Fenerbahçe
3.00 Galatasaray
7.50 Başakşehir
10.00 Beşiktaş
13.00 Alanyaspor
35.00 Trabzonspor