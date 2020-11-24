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24.11.2020 - 14:53 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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UEFA Uluslar Ligi nedeniyle verilen milli ara sonrasında Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Bu hafta 9. hafta sonlanırken Süper Lig şampiyonluk oranları da yeniden güncellendi. 

Fenerbahçe 'ye 1.80, Galatasaray 'a 3.25, Beşiktaş 'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.

İşte Süper Lig şampiyonluk oranları

1.80- Fenerbahçe

3.25- Galatasaray

7.50- Beşiktaş

11.00- Alanyaspor

12.00- Başakşehir

30.00- Trabzonspor

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

1.90 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray

7.50 Başakşehir

10.00 Beşiktaş

13.00 Alanyaspor

35.00 Trabzonspor

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi

 

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