Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Lider Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına konuk oldu ve 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk favorisi olma yolunda bir adım daha attı. Siyah beyazlıların 2.40 olarak oranı 2.25'e düştü. Ligin başından beri Süper Lig'in şampiyonluğunda favori gösterilen Fenerbahçe , Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kalsa da oranı yine aynı kaldı. Sarı lacivertliler 2.00 oranla ligin favorisi konumunda.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 2.20

Beşiktaş: 2.45

Galatasaray: 4.25

Trabzonspor: 25.00

Alanyaspor: 30.00

Gaziantep FK: 40.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.20

Beşiktaş: 2.60

Galatasaray: 4.00

Alanyaspor: 25.00

Gaziantep: 30.00

Trabzonspor: 30.00