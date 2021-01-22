Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 20. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe Sivasspor ile deplasmanda berabere de kalsa zirvedeki yerini korurken; Beşiktaş, Karagümrük'ü farklı yenerek oranını biraz daha düşürdü.
Lider Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına konuk oldu ve 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk favorisi olma yolunda bir adım daha attı. Siyah beyazlıların 2.40 olarak oranı 2.25'e düştü. Ligin başından beri Süper Lig'in şampiyonluğunda favori gösterilen Fenerbahçe , Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kalsa da oranı yine aynı kaldı. Sarı lacivertliler 2.00 oranla ligin favorisi konumunda.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları:
Fenerbahçe: 2.20
Beşiktaş: 2.45
Galatasaray: 4.25
Trabzonspor: 25.00
Alanyaspor: 30.00
Gaziantep FK: 40.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 2.20
Beşiktaş: 2.60
Galatasaray: 4.00
Alanyaspor: 25.00
Gaziantep: 30.00
Trabzonspor: 30.00