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22.01.2021 - 13:27 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 20. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe Sivasspor ile deplasmanda berabere de kalsa zirvedeki yerini korurken; Beşiktaş, Karagümrük'ü farklı yenerek oranını biraz daha düşürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
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Lider Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına konuk oldu ve 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk favorisi olma yolunda bir adım daha attı. Siyah beyazlıların 2.40 olarak oranı 2.25'e düştü. Ligin başından beri Süper Lig'in şampiyonluğunda favori gösterilen Fenerbahçe , Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kalsa da oranı yine aynı kaldı. Sarı lacivertliler 2.00 oranla ligin favorisi konumunda.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 2.20

Beşiktaş: 2.45

Galatasaray: 4.25

Trabzonspor: 25.00

Alanyaspor: 30.00

Gaziantep FK: 40.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.20

Beşiktaş: 2.60

Galatasaray: 4.00

Alanyaspor: 25.00

Gaziantep: 30.00

Trabzonspor: 30.00

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi

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