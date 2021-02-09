Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 24. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları güncellendi.

Fenerbahçe 'nin oranı 2.25, Beşiktaş 2.90, Galatasaray 2.90 ve Trabzonspor'un oranı ise 14.0 olarak açıklandı.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları

2.25 Fenerbahçe

2.90 Beşiktaş

2.90 Galatasaray

14.0 Trabzonspor

75.0 Alanyaspor

150.0 Hatayspor

700.0 Başakşehir