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09.02.2021 - 14:13 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'in 24. haftası sornasında İddaa şampiyonluk oranlarını güncellerken favori 2.25'lik oranla Fenerbahçe gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Süper Lig'de 24. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları güncellendi.

Fenerbahçe 'nin oranı 2.25, Beşiktaş 2.90, Galatasaray 2.90 ve Trabzonspor'un oranı ise 14.0 olarak açıklandı. 

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları

2.25 Fenerbahçe
2.90 Beşiktaş
2.90 Galatasaray
14.0 Trabzonspor
75.0 Alanyaspor
150.0 Hatayspor
700.0 Başakşehir

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi

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