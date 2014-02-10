Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 10 kulüp, sezona başladıkları teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Süper Lig'de 20. haftaya kadar 8 teknik direktör görevinden ayrılırken, bu hafta itibarıyla Rıza Çalımbay ve Mustafa Reşit Akçay'ın da görevden ayrılmasıyla sayı 10'a yükseldi.

Ligde Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Torku Konyaspor, Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantepspor, Elazığspor ve Gençlerbirliği teknik değişikliğine gitti. Sezonun en erken değişikliğini Bursaspor yaparken, yeşil-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde elenmesiyle istifa eden Hikmet Karaman'ın yerine Alman teknik adam Christoph Daum getirildi. Bursaspor, yapılan değişiklikle sezonun ilk haftasındaki Eskişehirspor maçına Daum yönetiminde çıktı.

Terim, namağlupken gitti

Hikmet Karaman'ın ardından değişikliğe gidilen ikinci teknik adam, aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oldu. Sarı-kırmızılı takımla iki sezon üst üste şampiyonluk yaşayan ve ikinci sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gören Terim, kulüp başkanı Ünal Aysal ile yaşadığı sorunlardan sonra görevinden alındı. Ligin 5. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından sözleşmesi feshedilen deneyimli teknik adam, o haftaya kadar ligde mağlubiyet görmemişti. Terim'in yerine ligin 7. haftasında İtalyanların dünyaca ünlü teknik direktörü Roberto Mancini göreve başladı. "Cim Bom" deneyimli teknik adam yönetiminde 3 kulvarda da iddiasını koruyor.

Diyadin'in yerine Özdilek

Süper Lig'de görevi devreden üçüncü isim Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin oldu. Ligin ilk 8 haftasında görev yapan Diyadin, alınan kötü sonuçların ardından takımı son sıradayken görevini Mehmet Özdilek'e devretti. Özdilek, son sırada aldığı başkent ekibini 20. haftanın sonunda 13. sıraya kadar çıkardı.

Elazığspor'da kan değişimi 9. hafta oldu

Geçen sezonun son haftalarında gösterdiği performansla lige tutunan Elazığspor'da ligin 9. haftasında teknik direktör değişikliği yaşandı.

Sezona Norveçli teknik direktör Trond Johan Sollied ile başlayan "Gakkoşlar", deneyimli teknik adamdan istediği performansı bulamadı. Sollied yönetiminde 9 haftada 7 puan toplayan bordo-beyazlılar, 10. haftada teknik direktörlük görevi Okan Buruk'a teslim edildi. Alınan kötü sonuçlara rağmen Buruk'un arkasında duran Elazığspor yönetimi, ligin ikinci yarısı itibarıyla güveninin sonucunu aldı. Doğu Anadolu ekibi, 20. haftanın ardından düşme hattında Çaykur Rizespor'un üzerine çıkarak 15. sıraya yükseldi.

Bülent Uygun gitti, Sergen Yalçın geldi

Süper Lig'in deneyimli takımlarından Gaziantepspor'la teknik direktör Bülent Uygun'un bu sezonki birlikteliği 11 hafta sürdü. Geçen sezonun ortalarında görevi devralan Uygun, Güney Doğu ekibinde bu sezona büyük umutlarla başlarken, bir türlü bekleneni veremedi ve 11. haftadaki Kasımpaşa maçının ardından görevinden ayrıldı. Gaziantepspor'da Uygun'un yerine teknik direktörlük tecrübesi bulunmaya Sergen Yalçın getirilirken, genç teknik adamla tırmanışa geçen kırmızı-siyahlı takım, kısa sürede düşme hattından kurtuldu.

15. haftada iki teknik adam gitti

Ligin 15. haftasının ardından Torku Konyaspor'da Uğur Tütüneker, Kayseri Erciyespor'da ise Fuat Çapa görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Süper Lig'in yeni takımlarından Torku Konyaspor, sezona kendilerini lige taşıyan Uğur Tütüneker yönetiminde flaş Fenerbahçe galibiyetiyle başladı. Ancak sonraki süreçte bekleneni veremeyen Tütüneker'le yollar ayrıldı. Ligin 15. haftasının ardından yapılan değişiklikle Tütüneker'in yerine deneyimli teknik adam Mesut Bakkal getirildi. Bakkal yönetimindeki yeşil-beyazlı takım, 5 haftadaki performansıyla takdir topladı. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ndeki performansı sonrasında Kayseri Erciyesspor'da sezona umutlu başlayan Fuat Çapa, 15 hafta dayanabildi. Çapa yönetiminde 15 haftalık periyotta 12 puan toplayabilen Kayseri Erciyesspor'da deneyimli teknik adamın görevi Akhisar Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından sona erdi. Çapa'nın yerine 16. haftada göreve başlayan Hikmet Karaman'da İç Anadolu temsilcisine çare olamazken, mavi-siyahlı takım düşme hattından hala kurtulamadı.

Kayserispor'a UEFA finalisti hoca

Süper Lig'in deneyimli takımlarından Kayserispor, teknik direktör değişimine giden 8. kulüp oldu. Sarı-kırmızılılarda alınan kötü sonuçların arından sezon içinde istifa eden teknik direktör Robert Prosinecki, yönetim kurulunun ısrarı üzerine görevine devam etme kararı aldı. Ancak istenilen sonuçların gelmemesi nedeniyle kan değişikliğine gitme ihtiyacı hisseden Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu, devre arasında yolları ayırdığı Hırvat teknik adamın yerine Portekiz ekibi Braga'ya UEFA Avrupa Ligi finali oynatan Domingos Oliveira'yı takımın başına getirdi.

20. haftada iki ayrılık

Spor Toto Süper Lig'de son yol ayrımı iki Karadeniz takımında gerçekleşti. Ligde istenilen performansı gösteremeyen Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay ile Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, görevinden ayrıldı. İki teknik adamın yerine ise henüz yeni bir teknik direktör getirilmedi.