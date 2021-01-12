Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
12.01.2021 - 21:20 | | AA

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
ABONE OL

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildiği belirtildi.

Gaziantep FK'nin Brezilyalı oyuncusu Jefferson Junior ile Kasımpaşa'nın Tunuslu futbolcusu Oussama Haddadi'nin kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyeliği'nden istifa eden Cem Emiroğlu'nun da sosyal medya hesabından yapmış olduğu ayrımcılık nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Süper Ligden 6 kulüp PFDKye sevk edildi

    Mario Lemina'dan renkli paylaşım!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Adem Büyük maça damga vurdu!
      Adem Büyük maça damga vurdu!
    2. Rob Holding'e yeni sözleşme
      Rob Holding'e yeni sözleşme
    3. Özdemir'den seyirci açıklaması
      Özdemir'den seyirci açıklaması
    4. Metehan Altunbaş LASK Linz'de!
      Metehan Altunbaş LASK Linz'de!
    5. 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
      6 kulüp PFDK'ye sevk edildi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'da, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

    Trabzonspor'da, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

    Ersun Yanal: "Bu tür maçlarda konsantrasyon zor"

    Ersun Yanal: "Bu tür maçlarda konsantrasyon zor"

    Son Dakika | Mesut Özil'in menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe...

    Son Dakika | Mesut Özil'in menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe...

    Son Dakika | Fransa'dan Aboubakar'a teklif geldi

    Son Dakika | Fransa'dan Aboubakar'a teklif geldi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet