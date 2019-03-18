Süper Lig'e Orgill damgası! İşte sırrı...

Onur Dinçer / Skorer Özel

Ankaragücü’nün devre arasında Avusturya ekibi Wolfsberger’den kadrosuna kattığı Dever Orgill, yeni takımına yaptığı katkılarla dikkat çekti. Yeni Malatyaspor karşısında dün fileleri havalandıran Jamaikalı forvet, forma giydiği 7 maçta 6 gol atarak sezonun ikinci yarısının en golcü isimlerinden oldu.

7.8 milyon lira kazandırdı

Süper Lig’de galibiyet primi olarak takımlara 2.6 milyon lira veriliyor. Beraberlikte yapılan ödemeyse 1.3 milyon.. Ankaragücü, Orgill’in fileleri havalandırdığı üç maçta 9 puan topladı. Bu üç galibiyet başkent ekibinin kasasına 7.8 milyon lira girmesini sağladı.

‘Beni hiç şaşırtmadı’

Dever Orgill’in Finlandiya’nın Mariehamn takımındaki teknik direktörü Peter Lundberg, öğrencisiyle ilgili Skorer’e özel açıklamalar yaptı. Hala Fin ekibinin başında bulunan deneyimli teknik adam, “Attığı gollerin farkındayız, performansını yakından takip ediyoruz. Türkiye’de gollerini sıralaması beni hiç şaşırtmadı” dedi.

‘Sakatlıktan dönmüştü, hiç unutamam’

Mariehamn’ın ülke tarihindeki tek şampiyonluğunda, attığı 12 golle belirleyici olan Jamaikalı futbolcu ile ilgili hiç unutamadığı bir anısını kendisine sorduğumuz Lundberg, “Hiç unutmam bir keresinde yaşadığı sakatlıktan dolayı bir yıl sahalardan uzak kalmıştı. Ardından döner dönmez ilk maçında oyuna girip golünü attı. Bu, kendisinin golcülüğünü anlatmaya yeter” dedi.

‘Avrupalı forvetlere benzemez’

Mariehamn teknik direktörü şöyle devam etti: “Orgill çok büyük potansiyeli olan bir oyuncu. Çok koşan, patlayıcı bir enerjisi var. Son derece süratli olmasından dolayı Avrupalı forvetlere pek benzemiyor. Ülkesinin getirdiği bu özelliği, kendisini farklı tarz bir forvet yapıyor. Ayrıca soyunma odasında neşesiyle de takıma pozitif katkıları oluyor.”