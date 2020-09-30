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30.09.2020 - 11:43 | | Ä°STANBUL,(DHA)Â

Süper Lig'in 4'üncü haftasÄ±nda görev alacak hakemler belli oldu

SÃ¼per Lig'in 4'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda gÃ¶rev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasÄ±nda görev alacak hakemler belli oldu
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Ligin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§larÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ - Hes Kablo Kayserispor mÃ¼cadelesiniÂ hakem Bahattin ÅžimÅŸek,Â Gaziantep FK Â - Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± ise FÄ±rat AydÄ±nus yÃ¶netecek.Â 

Ligin 4'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda gÃ¶rev alacak hakemler ÅŸÃ¶yle:Â 

2 EKÄ°M CUMAÂ 
20:00 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin ÅžimÅŸek)
20:00 Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ Â - Trabzonspor (FÄ±rat AydÄ±nus)

3 EKÄ°M CUMARTESÄ°Â 
13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor - Ã‡aykur Rizespor (Ãœmit Ã–ztÃ¼rk) Â 
16:00 Medipol BaÅŸakÅŸehir Â - GÃ¶ztepe (Ã–zgÃ¼r Yankaya)
19:00 FenerbahÃ§e Â - Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k (YaÅŸar Kemal UÄŸurlu)

4 EKÄ°M PAZARÂ 
13:30 Yukatel Denizlispor - Ä°ttifak Holding Konyaspor (HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - AtakaÅŸ Hatayspor (Atilla KaraoÄŸlan)
16:00 BeÅŸiktaÅŸ Â - GenÃ§lerbirliÄŸi (Mete Kalkavan)
19:00 KasÄ±mpaÅŸa Â - Galatasaray (CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r)

SÃ¼per Ligin 4Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda gÃ¶rev alacak hakemler belli oldu

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