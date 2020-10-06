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06.10.2020 - 11:28 | | AA

Süper Lig'in en değerlisi Medipol Başakşehir

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip Medipol Başakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

Süper Lig'in en değerlisi Medipol Başakşehir
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Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, 88,95 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

Turuncu-lacivertli takımın ardından, 81,95 milyon avro kadro değeriyle Trabzonspor ikinci sırada, 77,60 milyon avroyla Fenerbahçe üçüncü, 76,60 milyon avroyla Beşiktaş dördüncü ve 70,13 milyon avroyla değeriyle Galatasaray beşinci sıraya yerleşti.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 12,75 milyon avro takım değeriyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak gösterildi.

Süper Lig'de yer alan 21 takımın toplam kadro değeri ise 732,63 avro olarak belirtildi.

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