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HaberlerBeşiktaş Haberleri Süper Lig’in en iyi ikilisi: Aboubakar-Larin
25.01.2021 - 11:47 | | İHA

Süper Lig’in en iyi ikilisi: Aboubakar-Larin

Süper Lig’in ilk yarısında 44 puana ulaşan ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, ligin en iyi hücum ikilisine sahip. Aboubakar-Larin ikilisi sezonun ilk yarısında attığı 23 golle, ligdeki 8 takımdan daha fazla skor üretti.

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Beşiktaş’ın golcüleri Larin ve Aboubakar, Süper Lig’in ilk yarısına damga vurdu. Oldukça iyi bir uyum yakalayan ikili, geride kalan 21 haftada attıkları gollerle ligin en iyi ikilisi oldu. 19 lig maçında forma giyen Larin, 12 gol atıp 3 asist yaparken, resmi maçlarda ise toplam 15 gol kaydetti. 16 lig maçında oynayan Aboubakar ise 11 gol, 2 asiste imza attı. İki oyuncu toplamda 21 gole imza atarken, 5 de asist yaptı. Bu asistlerden 1’ini Larin, Aboubakar’a yaparken, diğer 4 asist ise farklı oyunculara aktarıldı. Kartal’ın müthiş ikilisi toplamda 27 gole direkt katkı sunmuş oldu. Larin ve Aboubakar, ilk yarıda attığı 23 golle, Antalyaspor, Sivasspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, BB Erzurumspor ve Denizlispor’dan daha fazla gol kaydetti.

4 büyüklerin en iyisi

Larin ve Aboubakar ikilisi, şampiyonluk yarışı veren takımların forvet ikilileri arasında 'en iyiler' olarak dikkat çekiyor. Sezona Falcao-Diagne ikilisiyle başlayan Galatasaray, bu 2 oyuncudan 14 gollük performans elde ederken, Samatta-Cisse ikilisine sahip olan Fenerbahçe, hücum hattından 6 gollük performans aldı. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer hücumcusu Thiam da şu ana kadar 3 gol kaydetti. Trabzonspor forması giyen Ekuban-Afobe ikilisi ise ligde 10 gole imza attı. Bordo-mavili ekipte Nwakaeme de bulduğu 5 golle takımına katkı yaptı. Beşiktaş’ın ikilisi Larin-Aboubakar ise ilk yarıda kaydettiği 23 golle bu anlamda ligin en iyi ikilisi oldu.

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Süper Lig’in en iyi ikilisi: Aboubakar-Larin

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