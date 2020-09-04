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04.09.2020 - 10:06 |

Süper Lig'in ilk yarısında seyircisiz derbiler belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında ligin ilk yarısında seyircisiz oynanacak derbiler de belli oldu.

Süper Lig'in ilk yarısında seyircisiz derbiler belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk devresindeki müsabakaların seyircisiz olarak oynanmasına karar vermesinin ardından, gözler sezonun ilk yarısındaki derbilere ve önemli maçlara çevrildi. Alınan karar neticesinde; Beşiktaş sahasındaki 2 maçı, Fenerbahçe sahasındaki 3 maçı, Galatasaray 1 maçı, Trabzonspor 3 maçı ve Başakşehir de 1 maçı seyircisinden yoksun oynayacak.

Süper Lig'de ilk yarının dev maçları

1. hafta Trabzonspor - Beşiktaş

2. hafta Başakşehir - Galatasaray

3. hafta Galatasaray - Fenerbahçe

5. hafta Trabzonspor - Başakşehir

6. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor

9. hafta Beşiktaş - Başakşehir

10. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş

14. hafta Fenerbahçe - Başakşehir

15. hafta Trabzonspor - Galatasaray

19. hafta Beşiktaş - Galatasaray

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Başakşehir - Galatasaray yine seyircisiz
Geçen sezonun 29. haftasında Başakşehir ile Galatasaray arasında Fatih Terim Stadı'nda seyircisiz yapılan mücadele 1-1 sona ermişti. Ekipler yine aynı statta taraftarsız bir maça çıkacak.

Fenerbahçe ile Trabzonspor bu kez ligde seyircisiz
Fenerbahçe ile Trabzonspor, geçen sezon kupada yapılan ve bordo mavililerin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ardından, bu defa lig maçında Kadıköy'de seyircisiz oynayacak. Kadıköy'deki 22 yıllık özlemini kupada dindiren bordo mavililer, ligdeki galibiyet hasretini de noktalamak, Fenerbahçe ise lig serisine devam etmek isteyecek

Bu kez Beşiktaş - Galatasaray seyircisiz
Süper Lig'de geçen sezon pandemi öncesi Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan derbi seyircisiz oynanmış ve golsüz sona ermişti. Bu kez roller değişecek ve siyah beyazlılar seyircisiz maçta ezeli rakibini konuk edecek.

Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oluyor
Geçen sezonun 30. haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray, rakibiyle bu sezon deplasmanda karşılaşacak ve maç seyircisiz olacak.

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Süper Ligin ilk yarısında seyircisiz derbiler belli oldu

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