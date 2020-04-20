Süper Piyango Misli.com’da! İkramiye 500 bin TL oldu, devir yok, biletler 3 TL

Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor. www.misli.com’da 500 bin TL’lik çekilişlerin biletleri her gece 22:30’dan itibaren satışa çıkacak.

Çekilişler her akşam saat 22:15’te gerçekleştirilecek.

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

Süper Piyango detayları için www.misli.com ‘a tıklayın