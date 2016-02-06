Suriye'den karadan müdahale uyarısı

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suudi Arabistan'ın terör örgütü DAEŞ'e karşı Suriye'de kara operasyonu hazırlığında olduğuna yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki operasyonunun yıkımdan başka bir şey getirmediğini söyleyen Muallim, Suriye topraklarına yönelik herhangi bir kara müdahalesinin net ve açık bir şekilde Suriye'nin ulusal egemenliği ve selametine saldırı niteliğinde sayılacağının ifade etti. Muallim, "Suriye'ye herhangi bir saldırıda bulunacak saldırgan kim olursa olsun kesinlikle ve mutlak bir şekilde tahta tabutlarla ülkelerine dönecek" dedi.

Suriye’ye kara müdahalesinin, Suriye’ye karşı komplo kuranların sahadaki “araçlarından” umutlarını kesmelerinin ardından dile getirildiğini belirten Muallim, bu sefer bizzat kendilerinin girmeye karar verdiğini ifade etti. Suudi Arabistan’ı “Amerika Birleşik Devletleri’nin iradesini” uygulamakla suçlayan Muallim, Suudi Arabistan’ın kara birlikleriyle müdahalede bulunabileceğini düşünmediğini ancak Yemen’e yönelik aldığı kararların gölgesinde söz konusu müdahalenin tamamen imkansız olmadığını söyledi.

“Vatansever” olarak tanımladığı “iç muhalefetin” müzakerelere katılması gerektiğini vurgulayan Muallim, müzakerelerin başlamadan önce hiçbir ön şartı kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Muallim, müzakerelere katılan muhalefet heyetinin Suriye ordusunun elde ettiği başarıların ardından müzakerelerden çekildiğine işaret ederek, müzakerelerden önce güvencelerden bahsedenlerin “hayal” gördüğünü savundu.