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HaberlerDünya Kupası Haberleri Suriyeliler'in Aksaray'da Play-Off sevinci
06.09.2017 - 13:49 |

Suriyeliler'in Aksaray'da Play-Off sevinci

Suriye'nin İran'la 2-2 berabere kalarak Dünya Kupası yolunda Play-Off oynama hakkı kazanmasının ardından Aksaray Yusufpaşa Durağı'nda Suriyeliler büyük sevinç yaşadı.

Suriyeliler'in Aksaray'da Play-Off sevinci
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2018 Dünya Kupası Asya Elemelerinde lider İran'la son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Suriye, Play-Off'lara kaldı.

AKSARAY YUSUFPAŞA'DA BÜYÜK COŞKU

Son dakikalarına 2-1 yenik girdiği mücadeleden 90+3'te bulduğu golle 1 puan çıkarmayı başaran Suriye, grupta 3. sıradaki yerini korudu ve Play-Off oynamaya hak kazandı. (Kralspor)

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