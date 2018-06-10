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10.06.2018 - 02:30 |

Sürpriz adayı Nijerya oldu

Dünya Kupası’na katılacak takımlar arasında hangi ekibin sürpriz yapmaya en yakın olduğuna dair bir araştırma yapıldı.

Sürpriz adayı Nijerya oldu
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Dünya Kupası’na katılacak takımlar arasında hangi ekibin sürpriz yapmaya en yakın olduğuna dair bir araştırma yapıldı.

Amerikalı bir kuruluş tarafından, sosyal medya içeriklerinin taranması suretiyle gerçekleştirilen çalışma sonucunda, futbolseverlerin sürpriz takım olarak en çok Nijerya’yı gördükleri tespit edildi. 14 Haziran’da başlayacak olan ve Rusya’nın 11 şehrindeki statlarda gerçekleştirilecek dev turnuva 15 Temmuz’da sona erecek.

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