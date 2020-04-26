SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe'de sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmeleri sona erecek as futbolculara ÅŸimdiden talipler Ã§Ä±ktÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n Ä°spanya'nÄ±n Huesca takÄ±mÄ±ndanÂ kiraladÄ±ÄŸÄ± kanat oyuncusu Serdar GÃ¼rler iÃ§in Trabzonspor'un ciddi bir ÅŸekilde devrede olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, BrezilyalÄ± stoper Titi'yi FenerbahÃ§e'nin, Portekizli kaptan kaleci Beto'yu da eski kulÃ¼bÃ¼ Sporting Lizbon'un istediÄŸi belirtildi. Yine mukaveleleri sezon bitiminde son bulacak orta saha oyuncularÄ± Castro ve Soner iÃ§in de birÃ§ok kulÃ¼bÃ¼n nabÄ±z yokladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

OyuncularÄ±nÄ± elinden kaÃ§Ä±rmak istemeyen GÃ¶z-GÃ¶z'de yÃ¶netimin en kÄ±sa sÃ¼rede bu futbolcularla anlaÅŸma yoluna gitmesi bekleniyor. Teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut'un iskelet kadroyu kesinlikle bozmak istemediÄŸi ve BaÅŸkan Mehmet Sepil'e bu konuda raporunu verdiÄŸi belirtildi. Yeni sezonda bÃ¼tÃ§eyi sarsacak Ã§ok fazla takviye yapmayÄ± planlamayan Sepil'in iÃ§ transferi en kÄ±sa sÃ¼rede Ã§Ã¶zeceÄŸi kaydedildi. Ancak koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle tÃ¼m kulÃ¼plerÂ gibi gelir kaybÄ± yaÅŸayan GÃ¶ztepe'de Sepil'in futbolculardan Ã¼cretlerinde fedakÃ¢rlÄ±k yapmasÄ±nÄ± isteyeceÄŸi de vurgulandÄ±.

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