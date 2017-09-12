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12.09.2017 - 22:10 | | AA

Susic: "Açık futbol oynayacağız"

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, ligin 5'inci haftasında Fenerbahçe ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Susic: "Açık futbol oynayacağız"
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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, ligin 5'inci haftasında Fenerbahçe ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular, iki günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde antrenman yaptı.

Koşuyla başlayan antrenmanı futbolcular, yön değiştirme ve pas çalışmasıyla tamamladı. İdmanda Welinton ve Lamine Gassama takımdan ayrı koştu.


Teknik direktör Susic, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Konyaspor galibiyetinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Konya deplasmanında kalelerinde gol görmediklerini ifade eden Susic, bunun kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Hafta sonu sahalarında Fenerbahçe ile oynayacaklarını hatırlatan Susic, "Sezona kötü başlayan büyük bir takımla oynayacağız. Onlar için en önemli hedef bizi burada yenmek." dedi.

Fenerbahçe maçında açık futbol oynayacaklarını belirten Susic, geçen sene 2-0 önde götürdükleri maçı 3-2 kaybettiklerini dile getirdi.


Susic, Fenerbahçe maçının zor olacağını ifade ederek, "Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Üç forvet oyuncusuyla açık futbol oynayacağız. Çok pozisyonlu, çok gollü ve heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. İzleyiciler için zevkli bir maç olacaktır." diye konuştu.

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