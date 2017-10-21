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21.10.2017 - 23:51 | | AA

Susic: "Bizim en büyük problemimiz..."

Süper Lig'de Göztepe ile 3-3 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktörü Safet Susic, oyuncularını 1 puandan dolayı kutladığını, ilk 20 dakikada skoru 2-0'a getirebilecek çok önemli pozisyonlar bulduklarını söyledi.

Susic: "Bizim en büyük problemimiz..."
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Süper Lig'de Göztepe ile 3-3 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktörü Safet Susic, oyuncularını 1 puandan dolayı kutladığını, ilk 20 dakikada skoru 2-0'a getirebilecek çok önemli pozisyonlar bulduklarını söyledi.

Yaptıkları birkaç hatadan sonra kalelerinde gol gördüklerini kaydeden Susic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Soyunma odasına olumlu bir skorla dönmek varken ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık. İkinci yarıda Trabzon'daki gibi bir geri dönüş oldu. Çok önemli forvet oyuncularımız var, her takıma gol atacak forvet oyuncularımız var. Geriye düşmemize rağmen sahadan beraberlikle ayrıldık. Bizim en büyük problemimiz bireysel hatalardan yediğimiz goller. 1 ve 2. golde çok basit bireysel hatalar yaptık. 1 puan aldığımız için mutluyuz." Susic, Mamadou Fofana'nın oyundan çıkmasının ardından Lamine Gassama'nın stoper oynadığını hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Kulüpte ve Türkiye'de 'Stoper çıktığı zaman mutlaka stoper girmeli' gibi bir anlayış var. Gassama stoper değil, ancak bizim en çabuk oyuncularımızdan biri. Rakibimizin kontraatak oynayacaklarını biliyorduk. Onun mevkisi değildi ama çabuk olduğu için onu oraya koyma ihtiyacı duydum." Beraberliğin moral açısından müthiş bir puan olduğunu belirten Susic, "Kupa maçında, oynamayan oyuncuları oynatacağız. Daha sonra Beşiktaş'a karşı her zaman oynadığımız gibi çıkacağız, oynayacağız ve göreceğiz ne olacağını ama muhtemelen çok gol olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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