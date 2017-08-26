Susic: "Geçen seneyi biraz aratıyor"

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, "Şu anki takımımız geçen seneyi biraz aratıyor. Bu yüzden takviyeye ihtiyacımız var." dedi.



Susic, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, rakiplerinin kendilerini zorlayan, disiplinli oynayan bir takım olduğunu söyledi.



Maçın zor geçtiğini, sahada inanılmaz bir mücadele olduğunu ifade eden Susic, "Maçtan önce hedefimiz 3 puanla ayrılmaktı. Fakat maçın gidişatı bunu değiştirdi. Sonuç olarak elimizde bir puan var." diye konuştu.



Susic, ilk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini, çok fazla top kaybettiklerini vurgulayarak, ikinci devrede daha fazla ikili mücadele kazandıklarını belirtti.



Erken bir oyuncu değişikliğinin bütün oyun planlarını altüst ettiğini kaydeden Susic, "Şu anki takımımız geçen seneyi biraz aratıyor. Bu yüzden takviyeye ihtiyacımız var. Yönetimden 2-3 oyuncu daha alınmasını talep ettim. Ancak biraz daha yönetimsel bir karar olduğu için onların bileceği iştir. 1-2 ofansif oyuncuya elbette ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Sözeri: "Üç puan almamız gerekirdi"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, saha içinde rakiplerine karşı iyi reaksiyon verdiklerini ifade ederek, zaman zaman oyunu kontrol ederek, öne geçtiklerini söyledi.



İkinci yarıda maçı koparacak çok sayıda pozisyon bulmalarına karşın ikinci golü bulamadıklarını, bu nedenle de rakiplerinin direncinin arttığını belirten Sözeri, şöyle konuştu: "Uzatmalarda maalesef golü yedik. Üzgünüz. Maçtan önce bir puan belki kötü değildi ama şu oyundan sonra üç puan almamız gerekirdi. Bu açıdan buruk bir sevinç var. Yine de Alanyaspor gibi zor bir deplasmandan bir puanla dönen oyuncularımı yürekten kutluyorum." Sözeri, maçın hakemlerini kutlayarak, hakemlerin hiçbir şeyden etkilenmeden çok objektif bir maç yönettiklerini kaydetti.