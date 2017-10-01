Susic: "Profesyonellik dışı hata yaptık"

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Safet Susic, ”Maçta gol bulduktan sonra işler istediğimiz gibi gitti. Maçı kazanmamız bizim için mutluluk verici bir durum” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, tahminlerinden daha kolay bir maç olduğunu söyledi.

“Profesyonellik dışı hata yaptık”

Maçta gol bulduktan sonra işlerin istedikleri gibi gittiğini belirten teknik adam Safet Susic, ”Maçın sonlarına doğru hata yaptık. Profesyonellik dışı hata yaptık. Tızavellas’ın kırmızı kartı. Ondan sonra işler kötüye de gidebilirdi. Bu Tzavellas'ın hareketinden sonra maçı kazanmamız bizim için mutluluk verici bir durum” dedi.

“Önümüzde zorlu maçlar var”

Maçtan önce oyuncularıyla toplantı yaptığını aktaran Susic, “Türkiye’de 4 büyük takım ve standardın biraz üzerinde olan Başakşehir var. Onun dışında takımlar aynı standartta. Benim için önemli olan bu ligde kalmak değil. Biz de bu takımı yukarıya taşıyabilecek oyuncular var ve kapasitemiz var. Ligi orta sıralarda veya biraz üzerine takımı taşımak var. Şu anda bir hedef belirlememiz söz konu değil. Önümüzde zorlu maçlar var. Benim hedefim sezon sonunda takımın rahat bir şekilde olmasını sağlamak” diye konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise Trabzonspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir maçlarındaki coşkulu oyunlarını bu maçta ortaya koyamadıklarını söyledi.



O maçlarda üzülmesine rağmen bu maça üzülmediğini vurgulayan Bakkal, "Çünkü bireysel hatalardan yediğimiz gollerin çok olduğunu ve özellikle bizim defansın arkasına atılacak toplardan gol bulacaklarını söylediğimiz halde maalesef 2-3 tane golü oradan yedik. Oynar gibi göründük. Top bizde göründü ama pek fazla pozisyon üretemedik. Sadece 3-0'dan sonra Ahmet'in boş kaleye kaçırdığı pozisyon var ama yeterli olamadı." şeklinde konuştu.



Alanyasporu galibiyetten dolayı kutlayan Bakkal, "Akıllı oynadılar. Usta ayakları var. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar hatayı bir maçta ancak bu kadar yaparsınız. O da bizim yenilmemize sebep oldu. Bu hatalardan ders alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.