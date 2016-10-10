Şut çok, isabet yok

Türkiye maç boyunca rakip kaleye 11 kez şut çekerken, sadece iki kez isabet bulabildi. Millilerde Yasin Öztekin ile Kaan Ayhan’ın şutları isabet yakaladı. Ayrıca ay-yıldızlılar ceza sahası içinden sadece Yasin Öztekin ile bir isabet sağlayabildi. 11 şutun 10 tanesi ceza sahası dışından idi.

3 maçta da ofsayt yok

Milli Takım, 2018 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 3 maçta da ofsayta düşmedi. İlginç bir istatistik yakalayan Türkiye, 270 dakika sonunda ofsayt pozisyonuna düşmeyen tek takım oldu.