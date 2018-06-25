Suudi Arabistan - Mısır: 2-1

2018 Dünya Kupası A grubu son maçında Mısır ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Volgograd Arena'da oynanan maçı Suudi Arabistan son dakika golüyle 2-1 kazandı ve iki takım turnuvaya veda etti.

Müsabakada golleri Mısır adına 22. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Suudi Arabistan'da ise eşitliği 45. dakikada penaltıdan Salman Al Faraj aterken galibiyeti 90+4'te Salem Al Dawsari etirdi.Öte yandan Suudi Arabistan'da 41. dakikada Fahad Al Muwallad penaltı atışından yararlanamadı.

El Hadary, Mondragon'u geçti



Mısır'da son maçta kaleye geçen Essam El Hadary, turnuva tarihinin en yaşlı kalecisi oldu. Mısırlı kaleci Essam El Hadary (45 yıl + 161 gün), Mondragon'u geçerek (43 yıl + 3 gün) Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Bu sonuçla A Grubu'nu 9 puanla Uruguay lider bitirirken Rusya 6 puanla 2. sırada yer aldı. Suudi Arabistan 3 puanla 3. ve Mısır puansız şekilde son sırada yer aldı.



SUUDİ ARABİSTAN: 2 - MISIR: 1

Stat: Volgograd (Rusya)

Hakemler: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian De la Cruz (Kolombiya)



Suudi Arabistan: Almosailem, Yasser, Motaz, Osama, Alburayk, Hussain, Otayf, Salman, Hatan (Dk. 65 Muhannad), Salem, Fahad (Dk. 79 Yahia)



Mısır: Al-Hadary, Abdelshafy, Hegazy, Ali Gabr, Fathi, Tarek Hamed, Elneny, Trezeguet (Dk. 81 Kahraba), Abdalla (45+7 Warda), Salah, Marwan (Dk. 64 Ramadan)



Goller: Dk. 22 Salah (Mısır), 45+6 Salman (Penaltıdan), 90+4 Salem (Suudi Arabistan)

Sarı Kartlar: Dk. 45+5 Ali Gabr, Dk. 86 Fathi (Mısır)

MAÇTAN DAKİKALAR



Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki A Grubu son maçında Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 mağlup etti.



22. dakikada Mısır golü buldu. Orta sahadan gönderilen uzun topu ceza sahası önünde kontrol eden Salah kalecinin ileri çıktığını görünce meşin yuvarlağı file bekçisi Almosailem'in üzerinden ağlara gönderdi: 0-1. 34. dakikada Salah'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



39. dakikada Suudi Arabistan penaltı kazandı. Yasser'in soldan yaptığı ortada top ceza sahası içinde Fathi'nin eline dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada Fahad'ın penaltı vuruşunda kaleci Al-Hadary meşin yuvarlağın gol olmasına izin vermedi.



45+6. dakikada Suudi Arabistan'ın beraberlik golü geldi. Karşılaşmada ikinci kez penaltı kazanan Suudi Arabistan takımında topun başına geçen Salman topu filelere gönderdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.



90+4. dakikada Suudi Arabistan galibiyet golünü buldu. Sağdan gelen ortada Otayf'ın pasıyla dar açıda buluşan Salem, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Suudi Arabistan bu golle 2-1 öne geçerken Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti.