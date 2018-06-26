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26.06.2018 - 01:48 | | KAHİRE (AA)

Suudi Arabistan'ın son dakika golüne heyecanlanan yorumcu kalp krizinden öldü!

Mısırlı futbol yorumcusu ve eski Ez-Zemalik takımı oyuncusu Abdurrahim Muhammed, Suudi Arabistan'ın son dakikada Mısır'a attığı golün ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın son dakika golüne heyecanlanan yorumcu kalp krizinden öldü!
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Suudi Arabistan - Mısır maçından kareler
Suudi Arabistan - Mısır maçından kareler
Suudi Arabistan - Mısır maçından kareler
Suudi Arabistan - Mısır maçından karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Mısırlı futbol yorumcusu ve eski Ez-Zemalik takımı oyuncusu Abdurrahim Muhammed, Suudi Arabistan'ın son dakikada Mısır'a attığı golün ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Devlet Televizyonu Özel Kanallar Bölümü Başkanı Üsame Behnesi, basına yaptığı açıklamada, Muhammed'in, Rusya 2018 Dünya Kupası A Grubu'ndaki Suudi Arabistan-Mısır karşılaşmasını En-Nil kanalında yorumlamaya hazırlanırken son dakikada Suudi Arabistan takımının attığı ikinci gol nedeniyle heyecana kapılarak kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Basında ise Abdurrahim Muhammed'in, Suudi Arabistan'ın maçın son dakikalarında attığı ikinci golün ardından kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı haberleri yer aldı.

Rusya'daki Dünya Kupası müsabakaları kapsamında A Grubu maçında Suudi Arabistan'la karşılaşan Mısır, son dakika golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.


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