Sylvestre: Kaybedeceğimiz bir şey yok

Çaykur Rizespor, hafta sonu sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Eren Albayrak, Godfrey Oboabona, Ousmane Viera, Ali Adnan ve Kyle Lafferty katılmadı.

Endonezya maçında sakatlanan Kamerunlu Leonard Kweuke ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bu futbolcunun durumunun, çekilecek MR sonrası belli olacağı kaydedildi.

Yeşil-mavililer, koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi. Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan orta saha oyuncusu Ludovic Sylvestre, teknik direktör Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle futbolcuların özgüveninin arttığını, her futbolcunun gerçek oyununu oynamaya başladığını söyledi.

Kendisinin de yeniden güven kazandığını ifade eden Sylvestre, her geçen hafta üzerine koyarak oynamaya çalıştığını ve ligin ikinci yarısında değişim ve gelişiminin ortaya çıktığını belirtti.

Hafta sonu şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe'ye karşı oynayacaklarını kaydeden Sylvestre, "İyi ve güçlü bir takım. Bu bilinçle hazırlanıyoruz. Biz de son haftalarda iyi oynayarak kazanıyoruz. Sahamızda da kazanmaya başladık. Fenerbahçe karşısında kaybedeceğimiz bir şey yok. İyi oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi. Sylvestre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarının belirterek, şunları kaydetti: "Milli maç aralarının ardından lige dönüşler hiç istediğimiz gibi olmamıştı ama bu kez çok daha farklı olacağına inanıyorum. İşini çok iyi yapan futbolcu grubu ve işine çok iyi odaklanmış hocamız var. Milli aradan sonra Fenerbahçe maçıyla iyi bir başlangıç yapıp devamını getireceğimize inanıyorum."