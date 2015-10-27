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27.10.2015 - 17:22 |

T. Konya'da Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

T. Konya'da Gençlerbirliği hazırlıkları başladı
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketiyle başladı. İdmanın kapalı bölümünde ise takımın, Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımla antrenmana çıkamayan futbolcular Sissoko ve Kaya Tarakçı ise takımdan ayrı çalıştı.

Torku Konyasporlu futbolcu Jagos Vukovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'e yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Kalelerinde 4 gol görmelerini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Vukovic, "Normalde takım halinde defans yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer aklımızdakileri sahaya yansıtamadık. Rakibimiz daha güçlü ve agresif oynadı" dedi.

Vukovic, ligin 10. haftasında sahalarında Gençlerbirliği'ni ağırlayacaklarını anımsatarak, "Taraftarımız bizden galibiyet bekliyor. Kaliteli ve iyi bir takımımız var. 4-0'lık yenilgiyi unutup, tüm gücümüzle Gençlerbirliği maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

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