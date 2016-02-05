T. Konyaspor Vukovic'le 3.5 yıllık uzattı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu içerisinde Genel Menajer Önder Sami Güven'in hazır bulunduğu törende yeşil-beyazlı stoper Jagos Vukovic, kendisini 3,5 yıllığına Konyasporlu yapan yeni sözleşmeyi imzaladı.

Genel Manejer Önder Sami Güven imza töreninde yaptığı kısa konuşmada, kadro istikrarının sağlanması adına iç transferde takımda kalması istenen oyuncularla görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "Bu doğrultuda önce Selim Ay ile 3 yıllık, ardından da Jagos Vukovic ile 3,5 yıllık yeni sözleşmeler imzaladık. Hem kulübümüze hem de oyuncularımıza hayırlı olsun. İnşallah sözleşme süreleri içerisinde kulübümüz ile birlikte önemli başarılara imza atarlar" dedi.

Takımla 3,5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını hatırlatan Jagos Vukovic ise duygularını, "Çok mutluyum. 3,5 yıllık bir imza attım. Öncelikle kulüpteki herkese çok teşekkür ediyorum. Hocamıza ve buradaki oyunculara çok teşekkür ediyorum. Şimdi elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bu kulüpteki ve şehirdeki herkesi mutlu etmek istiyorum. Özellikle taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum" cümleleriyle aktardı.