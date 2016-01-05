Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri T. Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
05.01.2016 - 20:44 | | İHA

T. Konyaspor'da çalışmalar sürüyor

Torku Konyaspor, devre arası kamp çalışmalarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

T. Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
ABONE OL

Torku Konyaspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Konaklanan otelin sahasında, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman pas çalışmasının ardından taktik çalışma ile tamamlandı.

Dimitar Rangelov, Halil İbrahim Sönmez, Alban Merha ve Mario Felgueiras takımdan ayrı olarak otelin salonunda çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Samuel Holmen, top çalışmasında yer almazken, bir süre koşu yaptıktan sonra antrenmanı bitirdi.

EMRE CAN: "HOCA ŞANS VERİRSE ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Antrenmandan önce açıklamalarda bulunan Torku Konyaspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Emre Can Atila, takım adına çok iyi bir ilk yarı geçirdiklerini ifade ederek, "Beklediğimizin üzerinde bir performans sergiledik. Umarım ikinci yarı bizim için daha iyi geçer" dedi.

Henüz forma şansı bulamadığını hatırlatan genç oyuncu, "Eğer hoca şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyorum. İnşallah daha iyi olacak" diye konuştu.

Emre Can, gelecek için ilk hedefinin ise Torku Konyaspor'da kalıcı olmak olduğunu söyledi.

ABDÜLKERİM: "HEDEFİMİZ İLK ALTIDA YER ALMAK"

Torku Konyasporlu bir diğer oyuncu Abdülkerim Bardakçı ise ilk yarı değerlendirmesinde, "Takım olarak ilk yarı boyunca iyi mücadele ettik. Devreyi kötü kapattık ama genel olarak iyiydik. Herkesin isteği vardı, herkesin gücü tamdı. İnşallah ikinci yarıda bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz olan ilk altı arasına girmek istiyoruz. İkinci yarıya çok iyi hazırlanıyoruz. Sezon başında hedefi ilk altı olarak belirledik. Zor olduğunu biliyoruz ama bunu başarabiliriz. Allah'ın izniyle de başaracağız" açıklamasını yaptı.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber