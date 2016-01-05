T. Konyaspor'da çalışmalar sürüyor

Torku Konyaspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Konaklanan otelin sahasında, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman pas çalışmasının ardından taktik çalışma ile tamamlandı.

Dimitar Rangelov, Halil İbrahim Sönmez, Alban Merha ve Mario Felgueiras takımdan ayrı olarak otelin salonunda çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Samuel Holmen, top çalışmasında yer almazken, bir süre koşu yaptıktan sonra antrenmanı bitirdi.

EMRE CAN: "HOCA ŞANS VERİRSE ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Antrenmandan önce açıklamalarda bulunan Torku Konyaspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Emre Can Atila, takım adına çok iyi bir ilk yarı geçirdiklerini ifade ederek, "Beklediğimizin üzerinde bir performans sergiledik. Umarım ikinci yarı bizim için daha iyi geçer" dedi.

Henüz forma şansı bulamadığını hatırlatan genç oyuncu, "Eğer hoca şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyorum. İnşallah daha iyi olacak" diye konuştu.

Emre Can, gelecek için ilk hedefinin ise Torku Konyaspor'da kalıcı olmak olduğunu söyledi.

ABDÜLKERİM: "HEDEFİMİZ İLK ALTIDA YER ALMAK"

Torku Konyasporlu bir diğer oyuncu Abdülkerim Bardakçı ise ilk yarı değerlendirmesinde, "Takım olarak ilk yarı boyunca iyi mücadele ettik. Devreyi kötü kapattık ama genel olarak iyiydik. Herkesin isteği vardı, herkesin gücü tamdı. İnşallah ikinci yarıda bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz olan ilk altı arasına girmek istiyoruz. İkinci yarıya çok iyi hazırlanıyoruz. Sezon başında hedefi ilk altı olarak belirledik. Zor olduğunu biliyoruz ama bunu başarabiliriz. Allah'ın izniyle de başaracağız" açıklamasını yaptı.