Tabancamı getirin bana

Karadeniz ekibinin patronu öfkeyle yerinden kalkarak, “Bana tabancamı getirin! Buradan çıkamaz bu hakemler” diye bağırdı. Hasan Kartal’ın ağza alınmayacak şekilde küfürler etmesi üzerine sinirlenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kendisini protesto ederek, “Senden başkan falan olmaz” diyerek yerini değiştirdi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray’ın 3-2 öne geçmesinin ardından protokol tribününde ortalığı karıştırdı.

Diagne’nin golünden sonra adeta çılgına dönen Başkan Kartal yerinden kalkarak, “Bana tabancamı getirin! Buradan çıkamaz bu hakemler” diye bağırdı. Hasan Kartal’ın ağza alınmayacak şekilde ettiği küfürler sonrasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kendisini protesto ederek, “Senden başkan falan olmaz” diyerek yerini değiştirdi. Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor Başkanı’nın yanından kalkıp kurmayları ile birlikte Rize Valisi Kemal Çeber’in yanına oturdu.

‘Kusura bakmayın’

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olayları sakinleştirmeye çalışırken Rize Valisi Kemal Çeber’in de mahcup olarak sarı-kırmızılılara “Kusura bakmayın” dediği öğrenildi. Protokol tribününde yaşananlar ve Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın tavırları ve tehditkar sözlerine tepki gösteren Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “Bir kulüp başkanına yakışmayacak tarzda küfürler eden, taraftarını Galatasaray camiasının üzerine salan Hasan Kartal’ı kınıyoruz. Bir kulüp başkanı olamayacak ve kaliteden uzak bir insan” dedi.

‘Hakemle yendiler’

Bu arada Hasan Kartal maçın ardından hakem Serkan Çınar’ı hedef alan çok sert açıklamalarda bulundu.

Büyük haksızlığa uğradıklarını kaydeden Kartal, “Bunlar utanmayacaklar mı? Yüzleri asılmayacak mı? Nasıl evine gidecek, nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacaklar? Nasıl Türk milletine bakacak bu terbiyesiz insanlar. Böyle şey olur mu, bu iş mi yani? Futbol bu, iyi oynayan kazansın. Galatasaray büyük camia, bir şey dediğimiz yok ancak hakemle birlikte oynayıp, bizi yenmenin ne anlamı var. Galatasaray şampiyon olsun, bize niye bunu yapıyorlar? Bir tane kı.. kırık hakem bunu bize yapıyor. Olmaz böyle bir şey ya. Ayıptır, ayıp” diye konuştu.