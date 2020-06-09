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09.06.2020 - 10:24 |

Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında? Tahir Karapınar biyografisi

Tahir Karapınar kimdir sorusu araştırma konusu olmaya başladı. Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör 20 Nisan 1967 yılında dünyaya geldi. İzmir'de dünyaya gelen futbolculuk kariyeri boyunca Altay ve Göztepe'de forma giyen Tahir Karapınar, Teknik Direktör olarak sadece Altay'da görev aldı. Peki Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında?

Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında? Tahir Karapınar biyografisi
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Tahir Karapınar kimdir sorusu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü adayı olarak konuşulmaya başlanmasının ardından Tahir Karapınar kimdir, sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Ersun Yanal'dan boşalan Teknik Direktör'lük koltuğuna 4 aydır henüz birini bulamayan Fenerbahçe'de bu kez ismi gündeme gelen isim Tahir Karapınar oldu. Peki Tahir Karapınar kimdir, aslen nereli?

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967’de İzmir’de dünyaya geldi. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir’de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.

Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor’da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

Teknik direktör olarak sadece Altay’da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor’da yardımcı antrenörlük yaptı. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor’da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.

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