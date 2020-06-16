Tahir Karapınar'dan Galatasaray mesajı!

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirilen Tahir Karapınar yayıncı kuruluşa konuştu.

"Galatasaray camiasına geçmiş olsun"

"Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hiçbir maç sağlıktan önemli değil. Çok özel oyuncularını kaybettiler. Acil şifalar diliyorum.

"İlk maçımızda iyi bir sonuç aldık, moral oldu. Trabzonspor önemli bir takım ama maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Sezonun final maçına çıkacağız."