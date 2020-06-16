Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Tahir Karapınar'dan Galatasaray mesajı!
16.06.2020 - 20:53 |

Tahir Karapınar'dan Galatasaray mesajı!

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirilen Tahir Karapınar, Trabzonspor maçından öncesi açıklamalarda bulundu.

Tahir Karapınar'dan Galatasaray mesajı!
ABONE OL

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirilen Tahir Karapınar yayıncı kuruluşa konuştu.

"Galatasaray camiasına geçmiş olsun"
"Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hiçbir maç sağlıktan önemli değil. Çok özel oyuncularını kaybettiler. Acil şifalar diliyorum.

"İlk maçımızda iyi bir sonuç aldık, moral oldu. Trabzonspor önemli bir takım ama maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Sezonun final maçına çıkacağız."

    Muslera'ya hastanede doğum günü kutlaması
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Tahir Karapınar'dan Galatasaray mesajı!
      Tahir Karapınar'dan Galatasaray mesajı!
    2. Son dakika | Trabzonspor'da Sosa şoku! Hüseyin Çimşir açıkladı...
      Son dakika | Trabzonspor'da Sosa şoku! Hüseyin Çimşir açıkladı...
    3. Son dakika | TFF açıkladı! Ozan Tufan ile Adem Büyük disipline sevk edildi
      Son dakika | TFF açıkladı! Ozan Tufan ile Adem Büyük disipline sevk edildi
    4. Yusuf Yazıcı'nın doktorundan güzel haber
      Yusuf Yazıcı'nın doktorundan güzel haber
    5. Son dakika | Merih Demiral Juventus'ta kadroya alındı!
      Son dakika | Merih Demiral Juventus'ta kadroya alındı!



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

    Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

    Galatasaray Muslera paylaşımı yaptı!

    Galatasaray Muslera paylaşımı yaptı!

    Florin Andone: "Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım"

    Florin Andone: "Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım"

    Son dakika | Fenerbahçe'de Obradovic zirvesi sona erdi!

    Son dakika | Fenerbahçe'de Obradovic zirvesi sona erdi!

    Sıradaki Haber