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11.01.2021 - 22:35 |

Tahkim Kurulu'ndan Karim Hafez'in cezasÄ±na indirim

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, SÃ¼per Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcusu Karim Hafez'in 3 maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ± 2'ye indirdi.Â

Tahkim Kurulu'ndan Karim Hafez'in cezasÄ±na indirim
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, SÃ¼per Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcusu Karim Hafez'in 3 maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ± 2'ye indirdi.Â 

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile oynanan mÃ¼sabakada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafÄ±ndan rakip takÄ±m futbolcusuna yÃ¶nelik ÅŸiddetli hareketi nedeniyle 3 maÃ§ men ve 13 bin lira para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Hafez'in itirazÄ±nÄ±n incelendiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, olayÄ±n oluÅŸ ÅŸekli dikkate alÄ±narak takdiren indirilmek suretiyle cezanÄ±n 2 resmi mÃ¼sabakadan men ve 8 bin 700 lira para ÅŸeklinde dÃ¼zletilmesine oybirliÄŸiyle karar verildiÄŸi kaydedildi.

Tahkim Kurulundan Karim Hafezin cezasÄ±na indirim

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