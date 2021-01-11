Tahkim Kurulu'ndan Karim Hafez'in cezasÄ±na indirim

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, SÃ¼per Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcusu Karim Hafez'in 3 maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ± 2'ye indirdi.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile oynanan mÃ¼sabakada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafÄ±ndan rakip takÄ±m futbolcusuna yÃ¶nelik ÅŸiddetli hareketi nedeniyle 3 maÃ§ men ve 13 bin lira para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Hafez'in itirazÄ±nÄ±n incelendiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, olayÄ±n oluÅŸ ÅŸekli dikkate alÄ±narak takdiren indirilmek suretiyle cezanÄ±n 2 resmi mÃ¼sabakadan men ve 8 bin 700 lira para ÅŸeklinde dÃ¼zletilmesine oybirliÄŸiyle karar verildiÄŸi kaydedildi.