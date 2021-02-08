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HaberlerGalatasaray Haberleri Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan açıklaması
08.02.2021 - 19:23 | | DHA

Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan açıklaması

TFF Tahkim Kurulu, Tescil İşleri Müdürlüğü'nden transfer dönemindeki süreç ile ilgili yazışmaların örneğini istedi.

Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan açıklaması
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 Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan dosyası nedeniyle TFF Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'nden transfer dönemindeki süreç ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine karar verdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştır: "Duruşma için tayin edilen 08.02.2021 Pazartesi günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin vekilleri Av. Dr. Sıddıka Petek Akyüz Arslan, Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Selçuk Uysal, Av. Özgün Barış Erbay, futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri Av. Nihat Güman, Av. Jale Demir ve Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. vekili Av. Anıl Gürsoy Artan'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılarak; davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

Tahkim Kurulundan Oğulcan Çağlayan açıklaması

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