Tahkim Kurulu'ndan Sörloth kararı!

Tahkim'den Trabzonspor'a güzel haber geldi... Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edilen ve 2 maç ceza alan Sörloth için bordo mavili ekip Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

Kurul kararını verdi ve Norveçli golcünün cezası 1'e indirildi.

Tek maçlık cezasını kupada çeken Sörtloth böylelikle Pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında görev alabilecek.

Ne olmuştu?

Trabzonspor'un deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği maçta yıldız isim, Baiano'nun müdahalesine tepki gösterip rakibini itmiş ve Hüseyin Göçek tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Bunun neticesinde PFDK'ya sevk edilen Norveçli golcü için 2 maçlık ceza kararı çıkmıştı.

Ceza sonrası Tahkim Kurulu'na başvuran Trabzonspor yönetiminin bu talebi karşılık buldu ve Sörloth'un cezası 2'den 1'e indi.