"Takım olduğumuzu gösterdik"

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk hazırlık dönemini Erzurum'da yaptıklarını, ardından çalışmalara Avusturya'da devam etiklerini belirterek, "Yaklaşık 10 gündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bu güne kadar oynadığımız iki hazırlık maçında Fulham'a 1-0 kaybederken, Stutgart ile 1-1 berabere kaldık. Heri ki maçta da zaman zaman oyunun üstünlüğünü elimizde tuttuk, iyi işler yaptık. Her iki hazırlık maçı da zor ve iyi sınav oldu. Bugüne kadar gerçekleşen kamp döneminde takım olabilme adına önemli adımlar attık, hazırlık maçları doğru yolda olduğumuzu gösterdi" diye konuştu.

Ferah, Avusturya etabının 12 Ağustos'a kadar devam edeceğini vurgulayarak, "Lig başlayıncaya kadar birkaç hazırlık maçı da yapacağız. Eksiklerimizi sezon başına kadar giderip lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Transfer noktasında ise hocamızın raporu doğrultusunda hareket ediyoruz. İyi bir kadromuz var ve bunu daha da güçlendirmek için arayışlarımız sürüyor. Çaykur Rizespor geçen sezonlardan çok daha farklı ve güçlü bir görüntü çizecek" ifadelerini kullandı.