Takımın yükü Nwakaeme’de

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor, Süper Lig’de zirve yarışında ilerlerken istikrarı ve performansıyla Anthony Nwakaeme de herkese örnek oluyor. Son oynanan ve 1-0 kazanılan Konyaspor maçından sonra da Sörloth’un bilhassa övdüğü Nijeryalı futbolcu, son 2 sezonda takımına ciddi katkılar verdi.

30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de takımının son 2 sezonda attığı 93 golün yüzde 30’una tek başına destek vererek öne çıktı. Bu süre zarfında Nwakaeme, 14 gol 14 asist yaparak toplamda 28 gole direkt etki etti.



16 gol, 17 asist

Ayrıca geçen sezondan bu yana Nwakaeme’nin 14 asist yaptığı 13 maçta Trabzonspor 12 kez galip geldi. Ünal Karaman döneminin en istikrarlı oyuncusu olarak da dikkat çeken deneyimli yıldız, son 2 sezonda 56 resmi maça çıktı, tüm kulvarlarda 16 gol atıp 17 asist yaptı.

Bu sezon özelinde de 25 resmi maçta boy gösteren Nijeryalı, ligde 16’da 16 yaparken, bin 423 dakika süre aldı. Toplamda da 2 bin 26 dakika süre alan Nwakaeme istikrarını sürdürdü. Şu ana kadar ligde 3 gol, 4 asisti olan başarılı futbolcu, hem skor hem de süre anlamında lider oyunculardan bir tanesi...

Trabzonspor’a sadece 1.1 milyon euroya gelen ve iki senedir kendini her alanda ispat eden Anthony Nwakaeme, son yılların da en iyi transferi olarak hep kürsüye çıkarıldı.