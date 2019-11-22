Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri "Taklacı golcü" Trabzonspor maçı için iddialı
22.11.2019 - 11:22 | | ANKARA (AA)

"Taklacı golcü" Trabzonspor maçı için iddialı

Başkent ekibinin Jamaikalı forveti Dever Orgill, "Tamamen Trabzonspor maçına odaklanmış durumdayız. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puana ulaşmak istiyoruz" dedi.

"Taklacı golcü" Trabzonspor maçı için iddialı
ABONE OL

MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill, Süper Lig'de yarın karşılaşacakları Trabzonspor'u yenerek, alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.

Gol sevinçlerini takla atarak yaşamasından dolayı "taklacı golcü" lakabı takılan 29 yaşındaki forvet, karşılaşma öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını anlatan Orgill, "Takım olarak iyi bir oyun sergileyerek Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz." dedi.

Ligdeki konumları nedeniyle puan kaybı yaşamak istemediklerini anlatan Orgill, "Bu haftayı takım olarak çok iyi geçirdik. Tamamen Trabzonspor maçına odaklanmış durumdayız. Taraftarımızın da desteğiyle galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Orgill, karşılaşmada gol atmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

 

 

 

 

Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber