"Taklacı golcü" Trabzonspor maçı için iddialı

MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill, Süper Lig'de yarın karşılaşacakları Trabzonspor'u yenerek, alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.

Gol sevinçlerini takla atarak yaşamasından dolayı "taklacı golcü" lakabı takılan 29 yaşındaki forvet, karşılaşma öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını anlatan Orgill, "Takım olarak iyi bir oyun sergileyerek Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz." dedi.

Ligdeki konumları nedeniyle puan kaybı yaşamak istemediklerini anlatan Orgill, "Bu haftayı takım olarak çok iyi geçirdik. Tamamen Trabzonspor maçına odaklanmış durumdayız. Taraftarımızın da desteğiyle galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Orgill, karşılaşmada gol atmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.