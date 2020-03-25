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25.03.2020 - 07:00 |

Talisca için Beşiktaş'tan net açıklama

Koronavirüs nedeniyle Beşiktaş Kulübü’nde hemen hemen tüm işler evlerden yürütülürken, büyük ölçüde duran transfer çalışmaları da telefon vasıtasıyla takip ediliyor.

Talisca için Beşiktaş'tan net açıklama

Siyah-beyazlı yönetimin transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, son günlerde basında yer alan Anderson Talisca haberleri hakkında Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Virüs salgını nedeniyle Avrupa’daki tüm kulüplerin maddi problemlerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Torunoğulları, “Talisca haberlerini ben de okuyorum. Bir transfer yapılacaksa önce nerenin haberi olur; Beşiktaş Yönetimi’nin... Ne yönetim kurulu ne de ben, Talisca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş’a dönmek istediği yönünde bize resmi bir teklif de ulaşmadı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş’ın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı transfer çalışması içerisinde olmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

 

Talisca için Beşiktaştan net açıklama

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