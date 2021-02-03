Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Talisca'dan 1 milyon takipçiye 67 bin TL baÄŸÄ±ÅŸ
03.02.2021 - 11:11 |

Talisca'dan 1 milyon takipçiye 67 bin TL baÄŸÄ±ÅŸ

Anderson Talisca Instagramâ€™da 1 milyon takipÃ§iye ulaÅŸÄ±nca, Ã¼lkesindeki bir hastaneye giderek para baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulundu. Â

Talisca'dan 1 milyon takipçiye 67 bin TL baÄŸÄ±ÅŸ
ABONE OL
Onur Dinçer/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Instagram'da 1 milyon takipÃ§iye ulaÅŸan Anderson Talisca, bunu sÄ±radÄ±ÅŸÄ± bir yÃ¶ntemle kutladÄ±. Ã‡inâ€™in Guangzhou Evergrande takÄ±mÄ±yla yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ± konuÅŸulan yÄ±ldÄ±z futbolcu Ã¼lkesinde bir hastaneye para baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulundu. Â 

Brezilyaâ€™nÄ±n Bahia bÃ¶lgesinde kanser tedavisi yapan Aristides MaltezÂ Hastanesiâ€™ne 50 bin Brezilya Realâ€™i (67 bin TL) baÄŸÄ±ÅŸlayan Talisca 1 milyon takipÃ§iye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu yÃ¶nde bir harekette bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Hastaneden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada futbolcuya katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r edildi.Â Â 

Taliscadan 1 milyon takipÃ§iye 67 bin TL baÄŸÄ±ÅŸ


Â 

Felipe Melo, Libertadores kupasÄ±yla uyudu
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. TFF'den Suat Mamat için anma mesajÄ±
    TFF'den Suat Mamat için anma mesajÄ±
  2. Ozan Kabak sabÄ±rsÄ±z
    Ozan Kabak sabÄ±rsÄ±z
  3. Ä°rfan Buz'un Ä°rfan Can gururu
    Ä°rfan Buz'un Ä°rfan Can gururu
  4. Süper Lig'de transfer sezonu çok hareketli geçti!
    Süper Lig'de transfer sezonu çok hareketli geçti!
  5. Talisca'dan 1 milyon takipçiye 67 bin TL baÄŸÄ±ÅŸ
    Talisca'dan 1 milyon takipçiye 67 bin TL baÄŸÄ±ÅŸ    
YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Galatasaray seriye baÄŸladÄ±!

Galatasaray seriye baÄŸladÄ±!

BeÅŸiktaÅŸ, Antalya deplasmanÄ±nda 3 puan peÅŸinde! Antalyaspor-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BeÅŸiktaÅŸ, Antalya deplasmanÄ±nda 3 puan peÅŸinde! Antalyaspor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda?

Trabzonspor'da kasket modasÄ±

Trabzonspor'da kasket modasÄ±

Anadolu Efes, Ä°spanya deplasmanÄ±nda

Anadolu Efes, Ä°spanya deplasmanÄ±nda

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet