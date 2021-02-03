Instagram'da 1 milyon takipÃ§iye ulaÅŸan Anderson Talisca, bunu sÄ±radÄ±ÅŸÄ± bir yÃ¶ntemle kutladÄ±. Ã‡inâ€™in Guangzhou Evergrande takÄ±mÄ±yla yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ± konuÅŸulan yÄ±ldÄ±z futbolcu Ã¼lkesinde bir hastaneye para baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulundu. Â

Brezilyaâ€™nÄ±n Bahia bÃ¶lgesinde kanser tedavisi yapan Aristides MaltezÂ Hastanesiâ€™ne 50 bin Brezilya Realâ€™i (67 bin TL) baÄŸÄ±ÅŸlayan Talisca 1 milyon takipÃ§iye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu yÃ¶nde bir harekette bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Hastaneden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada futbolcuya katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r edildi.Â Â



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