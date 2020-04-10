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HaberlerBeşiktaş Haberleri Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı!
10.04.2020 - 15:45 |

Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Anderson Talisca, bir taraftarın Instagram'dan paylaştığı 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımını hikayesinde paylaşarak transfer mesajı verdi.

Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Anderson Talisca, bir taraftarın Instagram'dan paylaştığı 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımını hikayesinde paylaşarak transfer mesajı verdi.

Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca'nın Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nı arayarak siyah beyazlılara döneceği iddia edilmişti.

Anderson Talisca'nun paylaşımı 'Beşiktaş'a geliyor' iddialarını güçlendirdi.

İşte o paylaşım

Taliscadan Beşiktaş paylaşımı

Taliscadan Beşiktaş paylaşımı

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