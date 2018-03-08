Talisca'ya davet yolda

ONUR DİNÇER

Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca son dönemdeki performansıyla kulübü ciddi bir ikilemin ortasında bıraktı. Siyah-beyazlılarda kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren 24 yaşındaki futbolcunun Brezilya Milli Takımı’na çağrılma ihtimalinin doğması heyecan yarattı.

Teknik direktör Tite’nin yardımcılarının bizzat İstanbul’a gelerek özel bir görüşme gerçekleştirdikleri Talisca’nın, Sambacılar’ın 23 Mart’ta Rusya ve 27 Mart’ta Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna alınması bekleniyor. Bu durumda Tite, oyuncuyu bizzat izleme fırsatı da elde ederek Kartal’ın yükselen değerini Dünya Kupası kadrosuna alıp almayacağına karar verecek.

Talisca’nın Brezilya Milli Takımı’na davet edilmesi, Beşiktaş’ı onurlandıracak. Brezilya’dan genç yıldıza çağrı gelmesi aynı zamanda futbolcunun iki yıldır siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansın takdir edilmesi anlamına gelecek. Ancak bu durumda Beşiktaş’ın bonservisini almak için çabaladığı oyuncu için olan bu çabaları ciddi anlamda riske girecek, işi bir hayli zorlaşacak. Her maçı onlarca scout tarafından izlenen Brezilya Milli Takımı ile sahaya çıkan futbolcu için birçok dev ekibin Benfica’nın kapısını çalması olası hale gelecek. Benfica ile sözleşmesini 2020’ye uzatan Talisca milli takımdan davet almazsa bu durum oyuncuyu üzecek ancak Kartal’ın bonservisine dair umutlarını da diri tutacak.









