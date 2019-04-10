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10.04.2019 - 02:30 |

Tam bir joker

Medipol Başakşehir’in takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir bu sezon da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın joker oyuncularından biri oldu.

Tam bir joker
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31 yaşındaki tecrübeli futbolcu hem ön libero pozisyonunda hem de stoper bölgesinde ortaya koyduğu başaralı performansla göz doldurdu.

Sezona ön liberoda başlayan Mahmut 15. haftada oynanan Ankaragücü karşılaşması ile stopere geçti. Deneyimli oyuncu, Da Costa’nın devre arasında satılması ve Epureanu’nun da sakatlığı ile Abdullah Avcı’nın stoperdeki ilk tercihi konumuna geldi.

Mahmut Tekdemir, M.Başakşehir’in en fazla maça çıkan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Deneyimli oyuncu, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de 278, Türkiye Kupası’nda 29, TFF 1. Lig’de 29 ve Avrupa kupalarında 13 maçta toplam 349 kez sahaya çıktı. Mahmut, Beşiktaş karşılaşması ile turuncu-lacivertli takımdaki tam 350. resmi maçına çıkacak.

Mahmut Tekdemir, A Milli Takım formasıyla 10 maçta görev yaptı. Başarılı futbolcu ilk maçına 31 Mart 2015’te Lüksemburg ile oynanan özel karşılaşmada 27 yaşında çıktı.

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