Tamer Tuna-Adis Jahovic polemiğinin perde arkası

Fanatik'in haberine göre; Göztepe ile Adis arasındaki gerilim sezon başına dayanıyor. 21 golle takımı Süper Lig’e taşıyan Jahovic, sezon öncesi yeni sözleşme istedi, daha önceki röportajlarımızda da söylediği gibi yönetimden, “Önce kendini Süper Lig’de kanıtla” cevabını aldı. İlk yarıya 14 golle damga vuran Adis, hep yeni kontratı bekledi.

Yüzde 10 zam!

Yıllık 500 bin Euro kazanan ve performansıyla taraftarın sevgili haline gelen golcü, diğer oyuncuların ücret seviyesine çıkmak istedi, fakat ilk görüşme yüzde 10 zam önerildi. Adis bunu kabul etmedi. Ekonomik anlamda Göztepe’ye çağ atlatan başkan Mehmet Sepil, “4 aylık başarılara göre hareket edemeyiz” derken ikinci ve son görüşmede ise 650 bin Euro’dan 2 yıllık kontrat teklif etti. Konya’dan da teklif alan Adis, Göztepe’de kalmak istiyordu. Ancak Göztepe, transferin son günlerinde karar vermesi için 48 saat süre tanıdığı Adis’i 1.5 milyon Euro’ya Konya’ya sattı.

Menaceri konuştu

Jahovic’i en çok kızdıran konu da burada yaşandı. Takımın Süper Lig’e çıkmasında büyük rol oynayan, bu sezon da 14 golle çok önemli katkı yapan oyuncuya sözleşme feshi gerçekleştirilirken ‘kulüpten alacağı yoktur’ yazısı imzalatıldı. Jahovic’in Göztepe’den 87 bin 500 Euro alacağı bulunuyordu. Adis’in menaceri Jeremic’le görüşmemizde, “Adis’in en çok üzüldüğü konu bu, çünkü hak ettiği saygıyı görmedi. Kulübe o kadar para kazandırırken alacaklarını bile bırakması istendi” dedi. Yani bu olaylı ayrılık sonrası Tamer Tuna’nın kötü niyet olmadan yaptığı espri Adis’i patlama noktasına getirdi.