Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerAntalyaspor Haberleri Tamer Tuna: "BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n zayÄ±f yönlerini kullandÄ±k"
14.06.2020 - 02:26 |

Tamer Tuna: "BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n zayÄ±f yönlerini kullandÄ±k"

BeÅŸiktaÅŸ'Ä± deplasmanda 2-1 maÄŸlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktÃ¶r Tamer Tuna, lige galibiyetle baÅŸlamanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Tamer Tuna: "BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n zayÄ±f yönlerini kullandÄ±k"
ABONE OL

SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± deplasmanda 2-1 maÄŸlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktÃ¶r Tamer Tuna, lige galibiyetle baÅŸlamanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Tuna, "Bu sÃ¼reÃ§ten sonra, hem adaptasyon hem konsantrasyon adÄ±na oyuncularÄ± hazÄ±rlamak, o tempoyu korumak, iÃ§inde bulunduÄŸumuz sÃ¼reci duygusal ve zihinsel anlamda hazÄ±r Ã§Ä±karmak kolay olmuyor. Bizim iÃ§in bu sÃ¼reci geÃ§irip galibiyetle baÅŸlamak Ã¶nemliydi." diye konuÅŸtu.Â 

Yenilmezlik serisinin devam ettiÄŸini hatÄ±rlatan Tuna ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Buraya 8 maÃ§lÄ±k yenilmezlik serisiyle gelmiÅŸtik. Ä°lk yarÄ±da iÃ§inde bulunduÄŸumuz durumun ardÄ±ndan ikinci yarÄ±daki tablo bizim adÄ±mÄ±za gÃ¼zel. BugÃ¼n BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n zayÄ±f yÃ¶nlerini kullandÄ±k. Ä°ki kanat oyuncumuz ve Podolski ile Ã¶ne geÃ§eceÄŸimizi biliyorduk. Ä°kinci golden Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n pozisyon bulduÄŸu bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vardÄ±. Ä°lk yarÄ±da baÅŸka pozisyon vermedik. Ofansif olarak iyi oyuncularÄ±mÄ±z var. TakÄ±m savunmasÄ±nÄ± iyi kullanmak zorundaydÄ±k. Ä°kinci yarÄ±da pozisyon versek de kazanarak ayrÄ±lmak gÃ¼zel."Â 

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ara verilen liglerin baÅŸlamasÄ±na deÄŸinen Tamer Tuna, "Ãœlkemizde Ã§ok Ã¶nemli fedakarlÄ±klar var. BeÅŸikteki bebekten yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±za kadar herkese, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za, emniyet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za, herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. DeÄŸiÅŸim baÅŸladÄ±, hayat normale yavaÅŸ yavaÅŸ dÃ¶nÃ¼yor. TaraftarsÄ±z oyun da bunun bir parÃ§asÄ±. Onlarla buluÅŸmak adÄ±na da bugÃ¼n bir adÄ±m oldu. BaÅŸlangÄ±Ã§ gÃ¼zel, inÅŸallah sonu da gÃ¼zel olur." ifadelerini kullandÄ±.

Tamer Tuna: BeÅŸiktaÅŸÄ±n zayÄ±f yÃ¶nlerini kullandÄ±k

FC Barcelona'nÄ±n 2008-09 Åžampiyonlar Ligi ÅžampiyonluÄŸu

    Sivassporâ€™da Denizlispor hazÄ±rlÄ±klarÄ± tam gaz sürüyor
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Barcelona, Mallorca'yÄ± farklÄ± yÄ±ktÄ±!
      Barcelona, Mallorca'yÄ± farklÄ± yÄ±ktÄ±!
    2. Napoli, Inter'i kupa dÄ±ÅŸÄ±na itti! Finalin adÄ±...
      Napoli, Inter'i kupa dÄ±ÅŸÄ±na itti! Finalin adÄ±...
    3. Sergen YalçÄ±n: "Ä°nanÄ±lÄ±r gibi deÄŸil"
      Sergen YalçÄ±n: "Ä°nanÄ±lÄ±r gibi deÄŸil"
    4. Ersin DestanoÄŸlu: "Eldiveni bÄ±rakmam diye düÅŸünüyorum"
      Ersin DestanoÄŸlu: "Eldiveni bÄ±rakmam diye düÅŸünüyorum"
    5. Enes Ünal golünü attÄ±, Real Valladolid kazandÄ±!
      Enes Ünal golünü attÄ±, Real Valladolid kazandÄ±!



    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Erol Bulut: "Futbolda bir kural var..."

    Erol Bulut: "Futbolda bir kural var..."

    Bayern Münih evinde Borussia Mönchengladbach'Ä± 2-1 yendi

    Bayern MÃ¼nih evinde Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä± 2-1 yendi

    Okan Buruk: "Åžampiyonluk heyecanÄ±nÄ± çok fazla yaÅŸÄ±yorum"

    Okan Buruk: "Åžampiyonluk heyecanÄ±nÄ± Ã§ok fazla yaÅŸÄ±yorum"

    Trabzonspor yazarÄ± Serhat DemirtaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti!

    Trabzonspor yazarÄ± Serhat DemirtaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti!

    SÄ±radaki Haber