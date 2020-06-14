SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± deplasmanda 2-1 maÄŸlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktÃ¶r Tamer Tuna, lige galibiyetle baÅŸlamanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Tuna, "Bu sÃ¼reÃ§ten sonra, hem adaptasyon hem konsantrasyon adÄ±na oyuncularÄ± hazÄ±rlamak, o tempoyu korumak, iÃ§inde bulunduÄŸumuz sÃ¼reci duygusal ve zihinsel anlamda hazÄ±r Ã§Ä±karmak kolay olmuyor. Bizim iÃ§in bu sÃ¼reci geÃ§irip galibiyetle baÅŸlamak Ã¶nemliydi." diye konuÅŸtu.Â

Yenilmezlik serisinin devam ettiÄŸini hatÄ±rlatan Tuna ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Buraya 8 maÃ§lÄ±k yenilmezlik serisiyle gelmiÅŸtik. Ä°lk yarÄ±da iÃ§inde bulunduÄŸumuz durumun ardÄ±ndan ikinci yarÄ±daki tablo bizim adÄ±mÄ±za gÃ¼zel. BugÃ¼n BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n zayÄ±f yÃ¶nlerini kullandÄ±k. Ä°ki kanat oyuncumuz ve Podolski ile Ã¶ne geÃ§eceÄŸimizi biliyorduk. Ä°kinci golden Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n pozisyon bulduÄŸu bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vardÄ±. Ä°lk yarÄ±da baÅŸka pozisyon vermedik. Ofansif olarak iyi oyuncularÄ±mÄ±z var. TakÄ±m savunmasÄ±nÄ± iyi kullanmak zorundaydÄ±k. Ä°kinci yarÄ±da pozisyon versek de kazanarak ayrÄ±lmak gÃ¼zel."Â

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ara verilen liglerin baÅŸlamasÄ±na deÄŸinen Tamer Tuna, "Ãœlkemizde Ã§ok Ã¶nemli fedakarlÄ±klar var. BeÅŸikteki bebekten yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±za kadar herkese, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za, emniyet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za, herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. DeÄŸiÅŸim baÅŸladÄ±, hayat normale yavaÅŸ yavaÅŸ dÃ¶nÃ¼yor. TaraftarsÄ±z oyun da bunun bir parÃ§asÄ±. Onlarla buluÅŸmak adÄ±na da bugÃ¼n bir adÄ±m oldu. BaÅŸlangÄ±Ã§ gÃ¼zel, inÅŸallah sonu da gÃ¼zel olur." ifadelerini kullandÄ±.

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